Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Армия РФ сбросила на Купянск-Узловой три авиабомбы, ранена женщина

Анастасия ПроцПятница, 17 мая 2024, 17:48
Армия РФ сбросила на Купянск-Узловой три авиабомбы, ранена женщина
Фото: Национальная полиция

Днем 17 мая российские военные сбросили три авиабомбы на поселок Купянск-Узловой, в результате атаки пострадала 74-летняя женщина.

Источник: МВД, Харьковская областная прокуратура

 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Дословно ХОП: "По данным следствия, 17 мая ориентировочно в 12:35 оккупанты нанесли авиаудары по поселку Купянск-Узловой. Повреждены медицинское учреждение, жилые дома, хозяйственные постройки. Получила ранения 74-летняя женщина".

Реклама:
 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Предварительно, Россия атаковала населенный пункт тремя авиабомбами. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

 
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Отмечается, что прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Темы: Харьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ

США виделили новый пакет помощи для Украины на $275 млн

25 мая выключать свет будут только в часы "вечернего пика"

За Насирова, который уже полтора года сидит в СИЗО, внесли залог

Кабмин разрешил использование каннабиса в научных и медицинских целях

Разведка Британии: Россия задействовала "африканские ресурсы" при наступлении на Волчанск

Все новости...
Харьковская область
WP: В начале российского наступления на Харьковщину у ВСУ выключились "старлинки"
Главнокомандующий прогнозирует тяжелые бои на Харьковщине: Враг готовится
Сырский: Россияне на Харьковщине расширили зону боевых действий на 70 км
Последние новости
02:26
В Харькове из-за российского обстрела частично разрушен лицей
01:45
Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ
01:31
теннисУже шестеро: Стародубцева пробилась в основную сетку Ролан Гаррос
00:47
Харьков под вражеским обстрелом: прогремела серия взрывов
00:24
Главу Пентагона снова госпитализируют
23:41
В Германии выступили за равномерное распределение беженцев из Украины по ЕС
23:32
Когда в "Улье" тихо. Как Россия уже второй раз лишает детей Харьковщины возможности учиться
23:31
Новости экономики 24 мая: новый исторический минимум курса гривны, за Насирова внесли залог
23:17
БоксКоманда Усика обратилась к IBF, чтобы сохранить титул абсолютного чемпиона мира
23:10
Зеленский о новой помощи от США: Пакет критически важен сейчас, когда враг усилил атаки
Все новости...
Реклама:
Реклама: