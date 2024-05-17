Армия РФ сбросила на Купянск-Узловой три авиабомбы, ранена женщина

Днем 17 мая российские военные сбросили три авиабомбы на поселок Купянск-Узловой, в результате атаки пострадала 74-летняя женщина.

Источник: МВД, Харьковская областная прокуратура

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Дословно ХОП: "По данным следствия, 17 мая ориентировочно в 12:35 оккупанты нанесли авиаудары по поселку Купянск-Узловой. Повреждены медицинское учреждение, жилые дома, хозяйственные постройки. Получила ранения 74-летняя женщина".

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Предварительно, Россия атаковала населенный пункт тремя авиабомбами. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Отмечается, что прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.