В результаті російських обстрілів на Донеччині загинули дві людини, ще 3 поранені
17 травня російські військові обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок чого загинули три людини, ще дві постраждали.
Джерело: Філашкін, Донецька обласна прокуратура
Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 17 травня 2024 року окупанти вкотре накрили вогнем м. Красногорівка, внаслідок чого загинули двоє цивільних осіб – жінка та чоловік".
Деталі: Також ворог обстріляв Часів Яр. Поцілив у приватний сектор, внаслідок чого постраждав 61-річний чоловік. Зазначається, що під час транспортування до медичного закладу потерпілий помер. Попередньо, росіяни обстріляли цивільне населення Донеччини реактивною системою залпового вогню "Град".
Крім того, 17 травня російська армія завдала ракетного удару по селу Багатир Волноваського району. Під час атаки отримав осколкове поранення 31-річний співробітник станції технічного обслуговування.
Також Росія скинула на міста Селидове й Лиман, ймовірно, авіабомби "УМПБ Д-30 СН". Внаслідок атаки поранень зазнали 74-річний чоловік й жінка 81 року.