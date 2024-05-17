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В результаті російських обстрілів на Донеччині загинули дві людини, ще 3 поранені 

Анастасія ПроцП'ятниця, 17 травня 2024, 18:22
В результаті російських обстрілів на Донеччині загинули дві людини, ще 3 поранені 
ФОТО: ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

17 травня російські військові обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок чого загинули три людини, ще дві постраждали.

Джерело: Філашкін, Донецька обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 17 травня 2024 року окупанти вкотре накрили вогнем м. Красногорівка, внаслідок чого загинули двоє цивільних осіб – жінка та чоловік".

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Деталі: Також ворог обстріляв Часів Яр. Поцілив у приватний сектор, внаслідок чого постраждав  61-річний чоловік. Зазначається, що під час транспортування до медичного закладу потерпілий помер. Попередньо, росіяни обстріляли цивільне населення Донеччини реактивною системою залпового вогню "Град".

 
фото: Донецька обласна прокуратура

Крім того, 17 травня російська армія завдала ракетного удару по селу Багатир Волноваського району. Під час атаки отримав осколкове поранення 31-річний співробітник станції технічного обслуговування.

Також Росія скинула на міста Селидове й Лиман, ймовірно, авіабомби "УМПБ Д-30 СН". Внаслідок атаки поранень зазнали 74-річний чоловік й жінка 81 року.

Теми: Донецька областьжертви
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