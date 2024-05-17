В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли два человека, еще 3 ранены
17 мая российские военные обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего погибли три человека, еще два пострадали.
Источник: Филашкин, Донецкая областная прокуратура
Дословно прокуратура: "По данным следствия, 17 мая 2024 года оккупанты в очередной раз накрыли огнем г. Красногоровка, в результате чего погибли двое гражданских лиц - женщина и мужчина".
Детали: Также враг обстрелял Часов Яр. Попал в частный сектор, в результате чего пострадал 61-летний мужчина.
Отмечается, что во время транспортировки в медицинское учреждение пострадавший скончался. Предварительно, россияне обстреляли гражданское население Донетчины реактивной системой залпового огня "Град".
Кроме того, 17 мая российская армия нанесла ракетный удар по селу Багатырь Волновахского района. Во время атаки получил осколочное ранение 31-летний сотрудник станции технического обслуживания.
Также Россия сбросила на города Селидово и Лиман, вероятно, авиабомбы "УМПБ Д-30 СН". В результате атаки ранения получили 74-летний мужчина и женщина 81 года.