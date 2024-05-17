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В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли два человека, еще 3 ранены

Анастасия ПроцПятница, 17 мая 2024, 18:22
В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли два человека, еще 3 ранены
ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

17 мая российские военные обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего погибли три человека, еще два пострадали.

Источник: Филашкин, Донецкая областная прокуратура

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 17 мая 2024 года оккупанты в очередной раз накрыли огнем г. Красногоровка, в результате чего погибли двое гражданских лиц - женщина и мужчина".

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Детали: Также враг обстрелял Часов Яр. Попал в частный сектор, в результате чего пострадал 61-летний мужчина.
Отмечается, что во время транспортировки в медицинское учреждение пострадавший скончался. Предварительно, россияне обстреляли гражданское население Донетчины реактивной системой залпового огня "Град".

 
ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Кроме того, 17 мая российская армия нанесла ракетный удар по селу Багатырь Волновахского района. Во время атаки получил осколочное ранение 31-летний сотрудник станции технического обслуживания.

Также Россия сбросила на города Селидово и Лиман, вероятно, авиабомбы "УМПБ Д-30 СН". В результате атаки ранения получили 74-летний мужчина и женщина 81 года.

Темы: Донецкая областьжертвы
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