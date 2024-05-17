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МЗС відновлює консульські послуги для чоловіків за кордоном, але з нововведенням

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоП'ятниця, 17 травня 2024, 18:24
МЗС відновлює консульські послуги для чоловіків за кордоном, але з нововведенням
ілюстративне фото Getty Images

Міністерство закордонних справ України заявляє, що розпорядилося відновити прийом заяв на консульські послуги для чоловіків мобілізаційного віку з 18 травня у закордонних дипломатичних установах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на роз'яснення на сайті МЗС

Деталі: Зовнішньополітичне відомство повідомило, що за кілька тижнів "технічної паузи" оновило необхідні алгоритми для надання консульських послуг відповідно до оновленого закону про мобілізацію.

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З 18 травня чоловіки віком 18-60 років можуть подати заяви на отримання консульських послуг, але водночас мають надати військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.

"Таким чином, призовникам потрібно мати посвідчення про приписку до призовної дільниці, а військовозобов’язаним і військовослужбовцям – військовий квиток або тимчасове посвідчення", – пояснюють у МЗС.

При цьому паперові документи будуть діяти "лише до моменту запуску електронного кабінету призовника", після цього діятимуть тільки електронні військово-облікові документи. Їх можна буде сформувати самостійно в електронному кабінеті, починаючи з 18 червня.

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Якщо ж чоловік не має паперового документа про військовий облік, а електронний кабінет ще не запрацював, пояснює МЗС, він може стати на тимчасовий консульський облік чи оновити свої дані консульського обліку й після цього подати заяву на отримання консульської послуги.

Окремо МЗС навело три випадки, коли подавати військово-обліковий документ не обов'язково:

  • якщо йдеться про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;
  • коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другий із батьків якої є іноземцем або особою без громадянства;
  • якщо за консульською послугою звертається арештований або позбавлений волі заявник.

Що передувало: 23 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив повідомлення про призупинення надання консульських послуг українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

При цьому віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина пізніше заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

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Теми: МЗСмобілізація
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