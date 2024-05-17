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МИД возобновляет консульские услуги для мужчин за рубежом, но с нововведением

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПятница, 17 мая 2024, 18:24
МИД возобновляет консульские услуги для мужчин за рубежом, но с нововведением
иллюстративное фото Getty Images

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что распорядилось возобновить прием заявлений на консульские услуги для мужчин мобилизационного возраста с 18 мая в зарубежных дипломатических учреждениях.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разъяснения на сайте МИД

Детали: Внешнеполитическое ведомство сообщило, что за несколько недель "технической паузы" обновило необходимые алгоритмы для предоставления консульских услуг в соответствии с обновленным законом о мобилизации.

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С 18 мая мужчины в возрасте 18-60 лет могут подать заявления на получение консульских услуг, но одновременно должны предоставить военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.

"Таким образом, призывникам нужно иметь удостоверение о приписке к призывному участку, а военнообязанным и военнослужащим – военный билет или временное удостоверение", – объясняют в МИД.

При этом бумажные документы будут действовать "только до момента запуска электронного кабинета призывника", после этого будут действовать только электронные военно-учетные документы. Их можно будет сформировать самостоятельно в электронном кабинете, начиная с 18 июня.

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Если же человек не имеет бумажного документа о воинском учете, а электронный кабинет еще не заработал, объясняет МИД, он может стать на временный консульский учет или обновить свои данные консульского учета и после этого подать заявление на получение консульской услуги.

Отдельно МИД привел три случая, когда подавать военно-учетный документ не обязательно:

  • если речь идет об оформлении удостоверения личности на возвращение в Украину;
  • когда консульское действие совершается в интересах ребенка, второй из родителей которого является иностранцем или лицом без гражданства;
  • если за консульской услугой обращается арестованный или лишенный свободы заявитель.

Что предшествовало: 23 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил сообщение о приостановлении предоставления консульских услуг украинским мужчинам мобилизационного возраста, которые находятся за рубежом.

При этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.

Читайте также: Справедливость во вред. Какие последствия будет иметь решение о "наказании" украинцев за рубежом.

Темы: МИДмобилизация
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