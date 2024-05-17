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В Одесі працівників ТЦК притягнуть до відповідальності через конфлікт у маршрутці

Тетяна ОлійникП'ятниця, 17 травня 2024, 18:41
В Одесі працівників ТЦК притягнуть до відповідальності через конфлікт у маршрутці
скриншот

У мережі 17 травня поширили відео, де працівники ТЦК застосували силу до цивільного чоловіка. В установі відреагували та повідомили, що притягнуть військовослужбовців до дисциплінарної відповідальності.

Джерело: Одеський обласний ТЦК та СП у Facebook

Дослівно: "З приводу події, що сталася у громадському транспорті Одеси 17 травня 2024 року.

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Військовослужбовці ТЦК та СП, що припустилися порушень норм та порядку спілкування із громадянами під час виконання службових обов’язків, притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП засуджує таку поведінку, системно проводить роботу з особовим складом щодо неприпустимості застосування фізичної сили та нецензурної лайки. Втім, очевидний людський фактор та зайва емоційність, як в поведінці військових, так і в діях цивільних громадян".

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Деталі: Там нагадали, що з 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким громадяни України повинні мати при собі облікові документи, а військовослужбовці ТЦК та СП мають повноваження їх перевіряти.

Що передувало:

16 травня у мережі з'явилося відео, як в Одесі люди у військовій формі силоміць витягнули чоловіка з автобуса. У ТЦК заявили, що з відеозапису неможливо встановити причину конфлікту і тому почали службову перевірку.

Теми: ОдесаТЦК
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