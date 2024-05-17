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В Одессе работников ТЦК привлекут к ответственности из-за конфликта в маршрутке

Татьяна ОлейникПятница, 17 мая 2024, 18:41
В Одессе работников ТЦК привлекут к ответственности из-за конфликта в маршрутке
скриншот

В сети 17 мая распространили видео, где работники ТЦК применили силу к гражданскому мужчине. В учреждении отреагировали и сообщили, что привлекут военнослужащих к дисциплинарной ответственности.

Источник: Одесский областной ТЦК и СП в Facebook

Дословно: "По поводу произошедшего в общественном транспорте Одессы 17 мая 2024 года.

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Военнослужащие ТЦК и СП, допустившие нарушения норм и порядка общения с гражданами при исполнении служебных обязанностей, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Руководство Одесского областного ТЦК и СП осуждает такое поведение, системно проводит работу с личным составом по недопустимости применения физической силы и нецензурной брани. Впрочем, очевидный человеческий фактор и излишняя эмоциональность, как в поведении военных, так и в действиях гражданских граждан".

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Детали: Там напомнили, что с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации, согласно которому граждане Украины должны иметь при себе учетные документы, а военнослужащие ТЦК и СП имеют полномочия их проверять.

Что предшествовало:

16 мая в сети появилось видео, как в Одессе люди в военной форме насильно вытащили мужчину из автобуса. В ТЦК заявили, что по видеозаписи невозможно установить причину конфликта и поэтому начали служебную проверку.

Темы: ОдессаТЦК
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