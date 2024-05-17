Путін натякнув, що Москва не прийме ідею Макрона про "олімпійське перемир'я"

Лідер Кремля Володимир Путін на пресконференції під час візиту до Китаю 17 травня натякнув, що Росія не прийме, запропоновану Емманюелем Макроном, ідею "олімпійського перемир'я".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Путіна на пропагандистському сайті "РИА Новости"

Деталі: Росіянин заявив, що вважає "дуже правильними" олімпійські принципи, зокрема "олімпійське перемир'я", але одразу ж додав, що "сьогоднішні міжнародні спортивні посадовці порушують принципи Олімпійської хартії, політизують спорт, що є неприпустимим".

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Далі Путін поскаржився на те, що російських спортсменів не допустили до Олімпійських ігор із прапором і національним гімном РФ, тоді як від Москви хочуть виконання "правил, які Захід їй диктує".

"Хіба це відповідає якимось елементарним нормам справедливості? Нічого подібного немає. Самі порушують, а від нас вимагають виконання. Дорогі друзі, так ми далеко не заїдемо. Так ніхто й ніколи з таких питань не домовлявся", – підсумував правитель Кремля.

У квітні президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю французьким ЗМІ розповів, що сподівається домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, на час літніх Олімпійських ігор, та розраховує на сприяння у цьому різних партнерів, зокрема лідера Китаю.

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Тоді ж президент України Володимир Зеленський сказав, що не вірить у потенційну реалізацію ідеї Макрона, тому що Росія не буде дотримуватись ніяких обіцянок. Цю ж позицію він нещодавно повторив в інтерв'ю українським журналістам.