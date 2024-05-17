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Путін натякнув, що Москва не прийме ідею Макрона про "олімпійське перемир'я"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 17 травня 2024, 19:38
Путін натякнув, що Москва не прийме ідею Макрона про олімпійське перемир'я
Володимир путін. фото - тасс

Лідер Кремля Володимир Путін на пресконференції під час візиту до Китаю 17 травня натякнув, що Росія не прийме, запропоновану Емманюелем Макроном, ідею "олімпійського перемир'я".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Путіна на пропагандистському сайті "РИА Новости"

Деталі: Росіянин заявив, що вважає "дуже правильними" олімпійські принципи, зокрема "олімпійське перемир'я", але одразу ж додав, що "сьогоднішні міжнародні спортивні посадовці порушують принципи Олімпійської хартії, політизують спорт, що є неприпустимим".

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Далі Путін поскаржився на те, що російських спортсменів не допустили до Олімпійських ігор із прапором і національним гімном РФ, тоді як від Москви хочуть виконання "правил, які Захід їй диктує".

"Хіба це відповідає якимось елементарним нормам справедливості? Нічого подібного немає. Самі порушують, а від нас вимагають виконання. Дорогі друзі, так ми далеко не заїдемо. Так ніхто й ніколи з таких питань не домовлявся", – підсумував правитель Кремля.

У квітні президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю французьким ЗМІ розповів, що сподівається домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, на час літніх Олімпійських ігор, та розраховує на сприяння у цьому різних партнерів, зокрема лідера Китаю.

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Тоді ж президент України Володимир Зеленський сказав, що не вірить у потенційну реалізацію ідеї Макрона, тому що Росія не буде дотримуватись ніяких обіцянок. Цю ж позицію він нещодавно повторив в інтерв'ю українським журналістам.

Теми: ПутінРосіяМакронОлімпіада
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