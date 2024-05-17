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Путин намекнул, что Москва не примет идею Макрона об "олимпийском перемирии"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 17 мая 2024, 19:38
Путин намекнул, что Москва не примет идею Макрона об олимпийском перемирии
Владимир Путин. фото - тасс

Лидер Кремля Владимир Путин на пресс-конференции во время визита в Китай 17 мая намекнул, что Россия не примет, предложенную Эмманюэлем Макроном, идею "олимпийского перемирия".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Путина на пропагандистском сайте "РИА Новости"

Детали: Россиянин заявил, что считает "очень правильными" олимпийские принципы, в частности "олимпийское перемирие", но сразу же добавил, что "сегодняшние международные спортивные чиновники нарушают принципы Олимпийской хартии, политизируют спорт, что недопустимо".

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Далее Путин пожаловался на то, что российских спортсменов не допустили к Олимпийским играм с флагом и национальным гимном РФ, тогда как от Москвы хотят выполнения "правил, которые Запад ей диктует".

"Разве это соответствует каким-то элементарным нормам справедливости? Ничего подобного нет. Сами нарушают, а от нас требуют выполнения. Дорогие друзья, так мы далеко не заедем. Так никто и никогда по таким вопросам не договаривался", – подытожил правитель Кремля.

В апреле президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французским СМИ рассказал, что надеется договориться о прекращении огня в основных конфликтах, которые продолжаются в мире, на время летних Олимпийских игр, и рассчитывает на содействие в этом различных партнеров, в частности лидера Китая.

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Тогда же президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в потенциальную реализацию идеи Макрона, потому что Россия не будет придерживаться никаких обещаний. Эту же позицию он недавно повторил в интервью украинским журналистам.

Темы: ПутинРосcияМакронОлимпиада
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