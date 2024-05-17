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Безпекова угода: Зеленський та прем'єр Словенії домовились про підписання

Олег Павлюк, Анастасія ПроцП'ятниця, 17 травня 2024, 19:50
Безпекова угода: Зеленський та прем'єр Словенії домовились про підписання
Прем'єр-міністром Словенії Роберт Голоб. Фото: Getty Images

17 травня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом та домовився про підписання безпекової угоди між країнами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Зеленського у X (Twitter)

Деталі: Зеленський подякував словенському колезі за підтримку української "формули миру" та підтвердження участі в "саміті миру" у Швейцарії.

"Також обговорили продовження оборонної співпраці. Наші команди завершують роботу над двостороннім безпековим документом у межах декларації G7. Ми домовилися підписати його за першої ж нагоди", – додав він.

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Президент також висловив упевненість, що Словенія підтримає початок переговорів про вступ України до ЄС.

Про двосторонній безпековий документ Зеленський на початку року вже говорив зі словенською президенткою Наташею Пірц Мусар.

Після цього стало відомо, що Словенія підтримає чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України у країнах за межами Євросоюзу.

Теми: СловеніяЗеленський
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