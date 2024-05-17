Безпекова угода: Зеленський та прем'єр Словенії домовились про підписання

17 травня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом та домовився про підписання безпекової угоди між країнами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Зеленського у X (Twitter)

I spoke with Slovenian Prime Minister Robert Golob and thanked him for actively supporting the Peace Formula, particularly for confirming his attendance at the Peace Summit in Switzerland.



We also discussed our ongoing defense cooperation. Our teams are finalizing their work on… Реклама: May 17, 2024

Деталі: Зеленський подякував словенському колезі за підтримку української "формули миру" та підтвердження участі в "саміті миру" у Швейцарії.

"Також обговорили продовження оборонної співпраці. Наші команди завершують роботу над двостороннім безпековим документом у межах декларації G7. Ми домовилися підписати його за першої ж нагоди", – додав він.

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Президент також висловив упевненість, що Словенія підтримає початок переговорів про вступ України до ЄС.

Про двосторонній безпековий документ Зеленський на початку року вже говорив зі словенською президенткою Наташею Пірц Мусар.

Після цього стало відомо, що Словенія підтримає чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України у країнах за межами Євросоюзу.