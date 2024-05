Безпекова угода: Зеленський та прем'єр Словенії домовились про підписання

17 травня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом та домовився про підписання безпекової угоди між країнами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Зеленського у X (Twitter)

I spoke with Slovenian Prime Minister Robert Golob and thanked him for actively supporting the Peace Formula, particularly for confirming his attendance at the Peace Summit in Switzerland.



We also discussed our ongoing defense cooperation. Our teams are finalizing their work on…

