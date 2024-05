Соглашение по безопасности: Зеленский и премьер Словении договорились о подписании

17 мая президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом и договорился о подписании соглашения по безопасности между странами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Зеленского в X (Twitter)

I spoke with Slovenian Prime Minister Robert Golob and thanked him for actively supporting the Peace Formula, particularly for confirming his attendance at the Peace Summit in Switzerland.



We also discussed our ongoing defense cooperation. Our teams are finalizing their work on…

