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Соглашение по безопасности: Зеленский и премьер Словении договорились о подписании

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПятница, 17 мая 2024, 19:50
Соглашение по безопасности: Зеленский и премьер Словении договорились о подписании
Премьер-министром Словении Роберт Голоб. Фото: Getty Images

17 мая президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом и договорился о подписании соглашения по безопасности между странами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Зеленского в X (Twitter)

Детали: Зеленский поблагодарил словенского коллегу за поддержку украинской "формулы мира" и подтверждение участия в "саммите мира" в Швейцарии.

"Также обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Наши команды завершают работу над двусторонним документом по безопасности в рамках декларации G7. Мы договорились подписать его при первой же возможности", – добавил он.

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Президент также выразил уверенность, что Словения поддержит начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

О двустороннем документе по безопасности Зеленский в начале года уже говорил со словенским президентом Наташей Пирц Мусар.

После этого стало известно, что Словения поддержит чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в странах за пределами Евросоюза.

Темы: СловенияЗеленский
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