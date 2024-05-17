Соглашение по безопасности: Зеленский и премьер Словении договорились о подписании

17 мая президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом и договорился о подписании соглашения по безопасности между странами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Зеленского в X (Twitter)

I spoke with Slovenian Prime Minister Robert Golob and thanked him for actively supporting the Peace Formula, particularly for confirming his attendance at the Peace Summit in Switzerland.



We also discussed our ongoing defense cooperation. Our teams are finalizing their work on… Реклама: May 17, 2024

Детали: Зеленский поблагодарил словенского коллегу за поддержку украинской "формулы мира" и подтверждение участия в "саммите мира" в Швейцарии.

"Также обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Наши команды завершают работу над двусторонним документом по безопасности в рамках декларации G7. Мы договорились подписать его при первой же возможности", – добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

Президент также выразил уверенность, что Словения поддержит начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

О двустороннем документе по безопасности Зеленский в начале года уже говорил со словенским президентом Наташей Пирц Мусар.

После этого стало известно, что Словения поддержит чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в странах за пределами Евросоюза.