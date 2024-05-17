Прокуратура повідомляє про арешт американця, якого у США підозрюють у вбивстві

У Києві, за рішенням про видачу на запит відповідних органів США, затримали громадянина Сполучених Штатів, якого підозрюють у вбивстві.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "Правоохоронні органи США розшукують його за підозрою у вчиненні низки злочинів у трьох штатах. Зокрема, у вбивстві двох осіб у Флориді".

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Деталі: Офіс генпрокурора додає, що Шевченківський суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту до 14 липня. Прокурори готуються розпочати процедуру його передачі компетентним органам Сполучених Штатів.

За повідомленням прокуратури, у квітні 2021 року Європейський суд з прав людини повідомив Кабінету міністрів, що заявника не можна екстрадувати під час розгляду справи в ЄСПЛ.

Дослівно: "9 листопада 2023 року Європейський суд з прав людини постановив, що не знайшов порушень норм Європейської конвенції з прав людини у рішенні екстрадувати підозрюваного з України до США. 8 квітня 2024 року рішення ЄСПЛ набуло статусу остаточного".

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Деталі: У відомстві повідомляють, що після оприлюднення рішення чоловік переховувався від правоохоронців, але 16 травня співробітники Департаменту карного розшуку Національної поліції затримали його в Шевченківському районі столиці.

Також відомо, що підозрюваний двічі проходив військову службу в Україні: протягом 1,5 місяця у 2016 році та менш як 1 місяць у 2022-му.

З 16 березня по 29 квітня 2016 він проходив службу із випробувальним терміном як іноземний громадянин, однак за своїми морально-діловими якостями випробувальний термін не пройшов, у зв’язку з чим був звільнений з військової служби.

За інформацією, наданою стороною захисту, підозрюваний також проходив службу за контрактом з 27 липня 2022 по 21 серпня 2022 року. Звільнився за власним бажанням

Офіс генпрокурора не називає імені підозрюваного, але обставини справи вказують на громадянина США Крейга Ленґа, якого раніше затримували в Україні на запит Сполучених Штатів.

Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа. У Штатах його підозрюють у подвійному вбивстві літньої пари, щоб забрати їхні гроші для подорожі на південь Америки, щоб приєднатися до воєнізованого угрупування, яке боролося проти влади Венесуели.

За словами адвоката, американець відкидає обвинувачення.