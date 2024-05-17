Прокуратура сообщает об аресте американца, подозреваемого в США в убийстве

В Киеве, по решению о выдаче по запросу соответствующих органов США, задержан подозреваемый в убийстве гражданин Соединенных Штатов.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "Правоохранительные органы США разыскивают его по подозрению в совершении ряда преступлений в трех штатах. В частности, в убийстве двух человек во Флориде".

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Детали: Офис генпрокурора добавляет, что Шевченковский суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде экстрадиционного ареста до 14 июля. Прокуроры готовятся начать процедуру передачи компетентным органам Соединенных Штатов.

По сообщению прокуратуры, в апреле 2021 года Европейский суд по правам человека сообщил Кабинету министров, что заявителя нельзя экстрадировать при рассмотрении дела в ЕСПЧ.

Дословно: "9 ноября 2023 года Европейский суд по правам человека постановил, что не нашел нарушений норм Европейской конвенции по правам человека в решении экстрадировать подозреваемого из Украины в США. 8 апреля 2024 года решение ЕСПЧ получило статус окончательного".

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Детали: В ведомстве сообщают, что после обнародования решения мужчина скрывался от стражей порядка, но 16 мая сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции задержали его в Шевченковском районе столицы.

Также известно, что подозреваемый дважды проходил военную службу в Украине: в течение 1,5 месяца в 2016 году и менее 1 месяца в 2022 году.

С 16 марта по 29 апреля 2016 года он проходил службу с испытательным сроком как иностранный гражданин, однако по своим морально-деловым качествам испытательный срок не прошел, в связи с чем был уволен с военной службы.

По информации, предоставленной стороной защиты, подозреваемый также проходил службу по контракту с 27 июля 2022 года по 21 августа 2022 года. Уволился по собственному желанию

Офис генпрокурора не называет имени подозреваемого, но обстоятельства дела указывают на гражданина США Крейга Лэнга, ранее задерживаемого в Украине по запросу Соединенных Штатов.

Правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки требуют экстрадиции Крейга Лэнга. В Штатах его подозревают в двойном убийстве пожилой пары, чтобы забрать их деньги для путешествия на юг Америки, чтобы присоединиться к военизированной группировке, боровшейся против властей Венесуэлы.

По словам адвоката, американец отвергает обвинение.