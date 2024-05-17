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Зеленський закликав українців раціонально споживати електроенергію до відновлення

Анастасія ПроцП'ятниця, 17 травня 2024, 20:18
Зеленський закликав українців раціонально споживати електроенергію до відновлення
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після російських ударів енергетичний сектор України втратив суттєву частину генерації, тому "необхідно раціонально споживати електроенергію до відновлення".

Джерело: звернення Зеленського 17 травня

Пряма мова: "Дуже детальна й тривала розмова щодо захисту та відновлення нашої енергетики, загалом ситуації в енергосфері. Прем’єр-міністр Шмигаль, міністр енергетики, військові, представники енергокомпаній. Зараз після російських ударів наша енергетика втратила суттєву частину генерації. Потрібен час на відновлення. Потрібно багато зусиль для подальшої розбудови енергетики – нової енергетики, яка буде здатна працювати попри загрози російського терору". 

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Деталі: За словами Зеленського, в Україні вже готуються до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації.

"Тому зараз знову є потреба у дуже раціональному, продуманому споживанні електрики. І на рівні уряду, і на рівні обласної та місцевої влади, від енергетичних компаній має бути забезпечено повне інформування суспільства про те, як відбуваються зараз відключення електрики, коли є пікове навантаження та чому потрібне свідоме ставлення кожного й кожної до споживання".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Диспетчерський центр "Укренерго" повідомив, що у суботу 18 травня з 19:00 до 24:00  застосовуватиме графіки обмеження потужності тільки для промислових споживачів.
  • Енергетики пояснили, що у графіках обмеження енергопостачання існує три зони, які описують, коли буде світло. Зокрема, при світло-сірій зоні постачання електрики не гарантується і  залежить від наявних обсягів генерації. 
  • 16 травня генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що в Україні недостатньо потужностей генерації та імпорту електроенергії для покриття споживання, вводилися екстрені відключення в окремих регіонах. 
  • Відключення споживачів, що розпочалися із 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня. Деякі з українських обленерго повідомили про зміну графіків погодинних відключень електроенергії побутовим споживачам, порівняно з анонсованими НЕК "Укренерго".
  • Після підвищення температури повітря планові або аварійні відключення електроенергії можуть бути скасовані за умови відсутності обстрілів, але ситуація в енергосистемі навряд покращиться.

Теми: Зеленськийелектроенергія
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