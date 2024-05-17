Зеленський закликав українців раціонально споживати електроенергію до відновлення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після російських ударів енергетичний сектор України втратив суттєву частину генерації, тому "необхідно раціонально споживати електроенергію до відновлення".

Джерело: звернення Зеленського 17 травня

Пряма мова: "Дуже детальна й тривала розмова щодо захисту та відновлення нашої енергетики, загалом ситуації в енергосфері. Прем’єр-міністр Шмигаль, міністр енергетики, військові, представники енергокомпаній. Зараз після російських ударів наша енергетика втратила суттєву частину генерації. Потрібен час на відновлення. Потрібно багато зусиль для подальшої розбудови енергетики – нової енергетики, яка буде здатна працювати попри загрози російського терору".

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Деталі: За словами Зеленського, в Україні вже готуються до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації.

"Тому зараз знову є потреба у дуже раціональному, продуманому споживанні електрики. І на рівні уряду, і на рівні обласної та місцевої влади, від енергетичних компаній має бути забезпечено повне інформування суспільства про те, як відбуваються зараз відключення електрики, коли є пікове навантаження та чому потрібне свідоме ставлення кожного й кожної до споживання".

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