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Зеленский призвал украинцев рационально потреблять электроэнергию до восстановления

Анастасия ПроцПятница, 17 мая 2024, 20:18
Зеленский призвал украинцев рационально потреблять электроэнергию до восстановления
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после российских ударов энергетический сектор Украины потерял существенную часть генерации, поэтому "необходимо рационально потреблять электроэнергию до восстановления".

Источник: обращение Зеленского 17 мая

Прямая речь: "Очень подробный и длительный разговор по защите и восстановлению нашей энергетики, в целом ситуации в энергосфере. Премьер-министр Шмыгаль, министр энергетики, военные, представители энергокомпаний. Сейчас после российских ударов наша энергетика потеряла существенную часть генерации. Нужно время на восстановление. Нужно много усилий для дальнейшего развития энергетики - новой энергетики, которая будет способна работать несмотря на угрозы российского террора".

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Детали: По словам Зеленского, в Украине уже готовятся к следующему отопительному сезону, и это предполагает, в частности, плановые ремонты и подготовку атомной генерации.

"Поэтому сейчас снова есть потребность в очень рациональном, продуманном потреблении электричества. И на уровне правительства, и на уровне областной и местной власти, от энергетических компаний должно быть обеспечено полное информирование общества о том, как происходят сейчас отключения электричества, когда есть пиковая нагрузка и почему нужно сознательное отношение каждого и каждой к потреблению".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Диспетчерский центр "Укрэнерго" сообщил, что в субботу 18 мая с 19:00 до 24:00 будет применять графики ограничения мощности только для промышленных потребителей.
  • Энергетики объяснили, что в графиках ограничения энергоснабжения существует три зоны, которые описывают, когда будет свет. В частности, при светло-серой зоне поставки электричества не гарантируются и зависят от имеющихся объемов генерации.
  • 16 мая генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко сообщил, что в Украине недостаточно мощностей генерации и импорта электроэнергии для покрытия потребления, вводились экстренные отключения в отдельных регионах.
  • Отключения потребителей, начавшиеся с 14 мая, могут продлиться до августа-сентября. Некоторые из украинских облэнерго сообщили об изменении графиков почасовых отключений электроэнергии бытовым потребителям, по сравнению с анонсированными НЭК "Укрэнерго".
  • После повышения температуры воздуха плановые или аварийные отключения электроэнергии могут быть отменены при условии отсутствия обстрелов, но ситуация в энергосистеме вряд ли улучшится.

Темы: Зеленскийэлектроэнергия
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