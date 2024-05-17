Welt: ЄС допускає навчання українських військових на території України з 2025 року

Європейські уряди та Брюссель розглядають можливість проведення навчань для українських солдатів на території не лише Європейського Союзу, але й України щонайпізніше з початку 2025 року.

Джерело: публікація німецької газети Welt, яка посилається на свої джерела, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Ідея навчання українців на території України обговорювалась на засіданні Військового комітету ЄС – найвищого військового органу об'єднання – в середу, 15 травня.

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Таку можливість перед тим допустив нідерландський генерал Міхаель ван дер Лаан, який є нинішнім командувачем Тренувальної місії ЄС (EUMAM), що займається підготовкою українських солдатів на території Євросоюзу.

За даними Welt, таку ідею найбільше підтримує Франція, а також країни Балтії та Східної Європи. Інші держави, зокрема й Німеччина, поки не визначились зі своєю позицією. Тим не менш, Берлін уже висловив застереження з огляду на безпекові ризики.

Інструктори ЄС в Україні можуть стати головною мішенню для російських атак; до того ж, перенесення навчань може потребувати згоди парламенту та додаткового фінансування. Також незрозуміло, як Євросоюзу реагувати, якщо в Україні загинуть європейські солдати, пише Welt.

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Газета пише, що певного рішення про майбутнє EUMAM можна очікувати в липні, коли відбудеться перегляд мандата місії. Наразі вона розрахована до листопада 2024 року, навчання тривають переважно на території Польщі та Німеччини.

Напередодні The New York Times також повідомило, що деякі країни-члени НАТО непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України для навчання українських військових і допомоги з ремонтом техніки.

Як відомо, обговорення стосовно військ НАТО на українській території порушив президент Франції Емманюель Макрон, який у лютому визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська.