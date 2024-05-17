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Welt: ЕС допускает обучение украинских военных на территории Украины с 2025 года

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 17 мая 2024, 20:32
Welt: ЕС допускает обучение украинских военных на территории Украины с 2025 года
Фото - Вооруженные силы Канады с Украиной в Facebook

Европейские правительства и Брюссель рассматривают возможность проведения учений украинских солдат на территории не только Европейского Союза, но и Украины не позднее начала 2025 года.

Источник: публикация немецкой газеты Welt, которая ссылается на свои источники, сообщает "Европейская правда"

Детали: Идея обучения украинцев на территории Украины обсуждалась на заседании Военного комитета ЕС – высшего военного органа объединения – в среду, 15 мая.

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Такую возможность перед тем допустил нидерландский генерал Михаэль ван дер Лаан, который является нынешним командующим Тренировочной миссии ЕС (EUMAM), занимающейся подготовкой украинских солдат на территории Евросоюза.

По данным Welt, такую идею больше всего поддерживает Франция, а также страны Балтии и Восточной Европы. Другие государства, в том числе и Германия, пока не определились со своей позицией. Тем не менее, Берлин уже выразил предостережение, учитывая риски безопасности.

Инструкторы ЕС в Украине могут стать главной мишенью для российских атак; к тому же, перенос учений может потребовать согласия парламента и дополнительного финансирования. Также непонятно, как Евросоюзу реагировать, если в Украине погибнут европейские солдаты, пишет Welt.

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Газета пишет, что определенного решения о будущем EUMAM можно ожидать в июле, когда состоится пересмотр мандата миссии. Сейчас она рассчитана до ноября 2024 года, учения проходят преимущественно на территории Польши и Германии.

Накануне The New York Times также сообщило, что некоторые страны-члены НАТО непублично обсуждают возможность отправки военных инструкторов или подрядчиков на территорию Украины для обучения украинских военных и помощи с ремонтом техники.

Как известно, обсуждение относительно войск НАТО на украинской территории поднял президент Франции Эмманюэль Макрон, который в феврале признал, что предложил государствам Запада отправить в Украину свои войска.

Темы: ЕСвойна
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