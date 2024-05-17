На Херсонщині через російську атаку постраждав голова однієї з місцевих адміністрацій

Ввечері 17 травня російські військові з безпілотника скинули вибухівку на село Станіслав у Херсонській області. Внаслідок атаки постраждав начальник Новотроїцької селищної військової адміністрації Сергій Перетятько.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Ввечері окупанти скинули вибухівку з дрона на Станіслав. Під удар потрапила автівка, в якій їхав начальник Новотроїцької СВА Сергій Перетятько. Він отримав поранення грудної клітини, руки й ноги. "Швидка" доставляє травмованого до лікарні".

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Деталі: За словами Прокудіна, оскільки громада, яку очолює Сергій Григорович, перебуває у тимчасовій російській окупації, він допомагав своїм колегам зі Станіслава. Очільник Херсонської ОВА побажав Сергію Перетятько скорішого одужання.

Зазначається, що це один із найнебезпечніших населених пунктів Херсонщини, який російська армія постійно атакує.

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