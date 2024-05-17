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На Херсонщине из-за российской атаки пострадал глава одной из местных администраций

Анастасия ПроцПятница, 17 мая 2024, 21:10
На Херсонщине из-за российской атаки пострадал глава одной из местных администраций
фото: Херсонская ОВА

Вечером 17 мая российские военные с беспилотника сбросили взрывчатку на село Станислав в Херсонской области. В результате атаки пострадал начальник Новотроицкой поселковой военной администрации Сергей Перетятько.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Вечером оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Станислав. Под удар попала машина, в которой ехал начальник Новотроицкой СВА Сергей Перетятько. Он получил ранения грудной клетки, руки и ноги. "Скорая" доставляет травмированного в больницу".

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Детали: По словам Прокудина, поскольку община, которую возглавляет Сергей Григорьевич, находится во временной российской оккупации, он помогал своим коллегам из Станислава. Глава Херсонской ОВА пожелал Сергею Перетятько скорейшего выздоровления.

Отмечается, что это один из самых опасных населенных пунктов Херсонщины, который российская армия постоянно атакует.

Предыстория:

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17 мая российские войска сбросили взрывчатку на двух жителей села Веселое на Херсонщине.

Темы: Херсонская область
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