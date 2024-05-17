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Окупанти розстріляли людину з інвалідністю – прокуратура почала розслідування

Тетяна ОлійникП'ятниця, 17 травня 2024, 21:48
Окупанти розстріляли людину з інвалідністю – прокуратура почала розслідування
Російський окупант. Фото - Getty images

Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розстрілу окупантами особи з інвалідністю у Вовчанську.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Прокурори повідомляють, що у телеграм-каналі журналіста Андрія Цаплієнка виявили відео, де аеророзвідники помітили в місті Вовчанськ тіло загиблої людини в кріслі колісному неподалік місцевої лікарні, яку захопили російські військовослужбовці.

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Дослівно: "Правоохоронці розглядають версію, що потерпілий намагався відʼїхати подалі від медичного закладу, але військові ЗС РФ розстріляли його та кинули у кріслі колісному стояти посеред розбитої вулиці".

Теми: Офіс генпрокуроравійнажертвиХарківська область
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