Окупанти розстріляли людину з інвалідністю – прокуратура почала розслідування
П'ятниця, 17 травня 2024, 21:48
Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розстрілу окупантами особи з інвалідністю у Вовчанську.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Деталі: Прокурори повідомляють, що у телеграм-каналі журналіста Андрія Цаплієнка виявили відео, де аеророзвідники помітили в місті Вовчанськ тіло загиблої людини в кріслі колісному неподалік місцевої лікарні, яку захопили російські військовослужбовці.
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Дослівно: "Правоохоронці розглядають версію, що потерпілий намагався відʼїхати подалі від медичного закладу, але військові ЗС РФ розстріляли його та кинули у кріслі колісному стояти посеред розбитої вулиці".