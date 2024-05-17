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Оккупанты расстреляли человека с инвалидностью,– прокуратура начала расследование

Татьяна ОлейникПятница, 17 мая 2024, 21:48
Оккупанты расстреляли человека с инвалидностью,– прокуратура начала расследование
Российский оккупант. Фото - Getty images

Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту расстрела оккупантами личности с инвалидностью в Волчанске.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Прокуроры сообщают, что в телеграмм-канале журналиста Андрея Цаплиенко обнаружили видео, где аэроразведчики заметили в городе Волчанск тело погибшего человека в колесном кресле возле местной больницы, которую захватили российские военнослужащие.

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Дословно: "Правоохранители рассматривают версию, что потерпевший пытался отъехать подальше от медицинского учреждения, но военные ВС РФ расстреляли его и бросили в колесном кресле стоять посреди разбитой улицы".

Темы: Офис генпрокуроравойнажертвыХарьковская область
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