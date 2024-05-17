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В Санкт-Петербурзі пролунав вибух в Академії зв’язку, повідомляють про потерпілих

Тетяна ОлійникП'ятниця, 17 травня 2024, 22:11
В Санкт-Петербурзі пролунав вибух в Академії зв’язку, повідомляють про потерпілих
скриншот

В Академії зв'язку ім. Будьонного в Санкт-Петербурзі, яка перебуває у зоні відповідальності російського Міністерства оборони пролунав вибух, місцеві пабліки повідомляють, що здетонував старий боєприпас.

Джерело: губернатор Санкт-Петербургу Олександр Бєглов, телеграм-канал Astra

Деталі: Попередньою причиною в телеграм-каналах називають – вибух боєприпасу часів Другої світової війни на території академії. Також відомо про сімох постраждалих унаслідок детонації.

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На вибух відреагував губернатор Санкт-Петербургу та зазначив, що "подія не має терористичного характеру", її причину встановлюють.

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Теми: Росіявибух
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