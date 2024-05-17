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В Санкт-Петербурге раздался взрыв в Академии связи, сообщают о пострадавших

Татьяна ОлейникПятница, 17 мая 2024, 22:11
В Санкт-Петербурге раздался взрыв в Академии связи, сообщают о пострадавших
скриншот

В академии связи им. Буденного в Санкт-Петербурге, находящейся в зоне ответственности российского Министерства обороны, раздался взрыв, местные паблики сообщают, что сдетонировал старый боеприпас.

Источник: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, телеграмм-канал Astra

Детали: Предварительной причиной в телеграмм-каналах называют взрыв боеприпаса времен Второй мировой войны на территории академии. Также известно о семи пострадавших в результате детонации.

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На взрыв отреагировал губернатор Санкт-Петербурга и отметил, что "событие не носит террористический характер", его причину устанавливают.

Темы: Росcиявзрыв
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