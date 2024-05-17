В Санкт-Петербурге раздался взрыв в Академии связи, сообщают о пострадавших
В академии связи им. Буденного в Санкт-Петербурге, находящейся в зоне ответственности российского Министерства обороны, раздался взрыв, местные паблики сообщают, что сдетонировал старый боеприпас.
Источник: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, телеграмм-канал Astra
Детали: Предварительной причиной в телеграмм-каналах называют взрыв боеприпаса времен Второй мировой войны на территории академии. Также известно о семи пострадавших в результате детонации.
В Санкт-Петербурзі пролунав вибух в Академії зв’язку, повідомляють про потерпілих pic.twitter.com/uivj959Aq0— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 17, 2024
На взрыв отреагировал губернатор Санкт-Петербурга и отметил, что "событие не носит террористический характер", его причину устанавливают.