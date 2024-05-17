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Кабмін затвердив нову форму військового квитка

Тетяна ОлійникП'ятниця, 17 травня 2024, 23:47
Кабмін затвердив нову форму військового квитка
фото - depositphotos/daks1984

Кабінет міністрів затвердив нову форму військово-облікового документа. При цьому військово-облікові документи, оформлені до 16 травня, вважаються дійсними до видачі документа нового зразка.

Джерело: постанова на сайті Кабміну, Судово-юридична газета

Дослівно: "Відповідно до нового порядку військово-обліковий документ є документом, що визначає належність його власника до виконання військового обов’язку, який оформляється (створюється) та видається громадянину України, який є призовником, військовозобов’язаним або резервістом, у тому числі, якщо він був виключений з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідно до пунктів 3 і 4 ч. 6 статті 37 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" та не отримував такий документ до набрання чинності цією постановою Кабміну від 16 травня №559".

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фото з сайту уряду

Деталі: Тобто, військово-обліковий документ буде виданий навіть тим, хто раніше був визнаний непридатним до військової служби чи досяг граничного віку перебування в запасі. У таких громадян, які виключені з військового обліку, військово-обліковий документ не вилучається і до нього вносяться дані про виключення із військового облік.

У повідомленні уряду зазначено, що ця постанова набирає чинності того ж дня, що й оновлений закон про мобілізацію – з 18 травня. У Кабміні додають, що військово-облікові документи, оформлені до цієї постанови, вважаються дійсними "до видачі документа нового зразка".

У оновленому військовому квитку будуть вказані дата народження, прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер картки платників податків, військове звання, військово-облікова спеціальність та результати ВЛК. Також там є дані про відстрочку від мобілізації.

ВІДЕО ДНЯ

Номер військово-облікового документа на бланку і дату його видачі вносять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів у день видачі.

Дослівно: "Військово-обліковий документ в електронній формі формується засобами:

  • Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зокрема з використанням його мобільного додатка;
  • Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони;
  • Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (у разі технічної реалізації)".

Що передувало: 

Міноборони 17 травня презентувало застосунок "Резерв+", у якому можна оновити облікові дані ТЦК.

Теми: Кабінет міністрівмобілізація
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