Кабмин утвердил новую форму военного билета

Кабинет министров утвердил новую форму военно-учетного документа. При этом военно-учетные документы, оформленные до 16 мая, считаются действительными для выдачи документа нового образца.

Источник: постановление на сайте Кабмина, Судебно-юридическая газета

Дословно: "В соответствии с новым порядком военно-учетный документ является документом, определяющим принадлежность его собственника к выполнению воинского долга, который оформляется (создается) и выдается гражданину Украины, который является призывником, военнообязанным или резервистом, в том числе, если он был исключен из военного учета призывников, военнообязанных и резервистов в соответствии с пунктами 3 и 4 ч. 6 статьи 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе" и не получал такой документ до вступления в силу этого постановления Кабмина от 16 мая №559".

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фото с сайта правительства

Детали: То есть военно-учетный документ будет выдан даже тем, кто ранее был признан непригодным к военной службе или достиг предельного возраста пребывания в запасе. У таких граждан, исключенных из военного учета, военно-учетный документ не изымается и в него вносятся данные об исключениях из военного учета.

В сообщении правительства указано, что это постановление вступает в силу в тот же день, что его обновленный закон о мобилизации – с 18 мая. В Кабмине добавляют, что военно-учетные документы, оформленные в это постановление, считаются действительными "до выдачи документа нового образца".

В обновленном военном билете будут указаны дата рождения, фамилия, имя и отчество, регистрационный номер карточки налогоплательщиков, воинское звание, военно-учетная специальность и результаты ВЛК. Также там есть данные об отсрочке от мобилизации.

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Номер военно-учетного документа на бланке и дату его выдачи вносят в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в день выдачи.

Дословно: "Военно-учетный документ в электронной форме формируется средствами:

Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в том числе с использованием его мобильного приложения;

Государственный веб-портал электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны;

Портала Действие, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Действие (Действие) (в случае технической реализации)".

Что предшествовало:

Минобороны 17 мая представило приложение "Резерв+", в котором можно обновить учетные данные ТЦК.