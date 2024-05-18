Набув чинності оновлений закон про мобілізацію

Закон про мобілізацію (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку) набув чинності в суботу, 18 травня.

Джерело: Interfax-Україна

Деталі: Закон встановлює, що мобілізації підлягають військовозобов'язані від 25 до 60 років.

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Відповідно до закону, під час мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України в прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через кордон України.

Протягом 60 діб після набрання чинності законом усі військовозобов'язані мають уточнити свої персональні дані, зокрема адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти (за її наявності). Ця норма закону також поширюється на заброньованих осіб, осіб з відстрочкою від мобілізації та жінок-військовозобов'язаних.

Уточнення даних відбувається через ТЦК і СП, центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста. Закон обумовлює, що громадяни реєструють електронний кабінет за бажанням.

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На військовий облік протягом 60 днів мають стати призовники, громадяни України віком до 25 років, які пройшли медичний огляд, прибули з-за кордону або з інших місцевостей України, набули громадянства України, а також ті, хто закінчив службу. Крім цього, на військовий облік мають стати військовозобов'язані, звільнені з військової служби особи, які мали спецзвання (поліція, прокурори), резервісти, які зараховані до військового оперативного резерву або уклали контракт на проходження служби у військовому резерві, та чоловіки віком 18-60 років, яких знято з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк понад три місяці.

Закон зобов'язує прийти до ТЦК і СП військовозобов'язаних, які мали у військовому квитку запис "обмежено придатний" (у законі поняття "обмежено придатний" вилучено) і пройти військово-лікарську комісію.

Відповідно до закону, громадянин повинен з'явитися за викликом до ТЦК і СП для військового обліку, медогляду, визначення призначення на особливий період, а також повідомляти про причини неприбуття у визначений строк; обов'язково прибувати на збірні пункти за викликом або повісткою.

Поважними причинами неприбуття за повісткою до ТЦК і СП є перешкода стихійного характеру, хвороба, смерть близьких родичів, воєнні дії на відповідній території та їхні наслідки або інші обставини, через які не було змоги особисто прибути до зазначеного пункту і строку.

За невиконання обов'язків під час мобілізації закон передбачає види впливу на військовозобов'язаного. Зокрема, керівник ТЦК і СП має право звернутися до поліції для адміністративного затримання та доставки громадянина. У разі, якщо затримання неможливе, керівник ТЦК і СП надсилає громадянину рекомендаційний лист із вимогою про виконання обов'язків. Днем вручення вимоги вважається день розписки або відмови в отриманні листа. Якщо обов'язки не виконані протягом 10 днів, ТЦК і СП звертається до суду, який може прийняти рішення щодо тимчасового обмеження права керування транспортними засобами до виконання або відкликання вимоги. Вимога вважається виконаною після виконання громадянином обов'язків, відкликаною - після завершення мобілізації. ТЦК і СП видає військовозобов'язаному документ про виконання вимоги або надсилає повідомлення про її виконання до відповідних органів.

Закон надає відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану більш ніж 25 категоріям осіб, зокрема заброньованим за органами влади та таким, що перебувають на спеціальному військовому обліку, особам з інвалідністю I, II, III груп або тимчасово непридатним до служби за станом здоров'я, особам із трьома та більше дітьми віком до 18 років, одиноким батькам, усиновлювачам, опікунам сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Також відстрочка надається особам, які доглядають за хворими членами сім'ї, військовозобов'язаним 1 ступеня спорідненості сім'ї, де є члени з інвалідністю I, II груп; членам сімей, де є загиблі або зниклі безвісти під час антитерористичної операції та інших оборонних заходів, членам сімей загиблих Героїв України з числа Небесної сотні; особам, які навчаються за денною чи дуальною формою освіти, науковцям та науково-педагогічним працівникам; посадовцям державних органів, народним депутатам, суддям, членам уряду, працівникам органів місцевого самоврядування та інших державних установ.

При цьому військовозобов'язані можуть бути прийняті на військову службу за контрактом за їхньою згодою, навіть якщо вони входять до категорії осіб, які мають право на відстрочку.

Відстрочка може оформлятися через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів на підставі даних з інших державних реєстрів.

За законом підлягають бронюванню військовозобов'язані: у державних органах, органах місцевого самоврядування категорії "А" (усі), "Б" і "В" (до 50%); у національних органах безпеки, правоохоронних органах, судах, установах правосуддя та інших державних службах; на мобілізаційних підприємствах і критично важливих для економіки й оборони, включно з кінцевими бенефіціарними власниками.

Порядок бронювання інших категорій військовослужбовців, підприємств, установ та організацій встановлюється законодавством і нормативними актами Кабінету міністрів України.

Законопроєкт запроваджує базовий військовий вишкіл і виключає строкову службу, а також дає можливість добровільного прямого призову військовозобов'язаних у військові частини через рекрутинг. Військову підготовку мають пройти громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), 18-25 років, які придатні за станом здоров'я.

Процес направлення на базову військову підготовку включає медогляд, професійно-психологічний відбір, засідання комісії, прибуття за повісткою до територіального центру для відправки на навчання. Організацію процесу направлення на військову підготовку здійснюють районні адміністрації та територіальні центри комплектації у співпраці з органами місцевого самоврядування.

Неявка за повісткою для проходження базової військової підготовки без поважних причин тягне за собою встановлену законом відповідальність.

Базова військова підготовка в мирний час та в особливий період триває до 5 місяців. Під час воєнного стану - до 3 місяців.

Передбачений законом військово-транспортний обов'язок для задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань на особливий період поширюється на державні органи, місцеве самоврядування, підприємства та громадян-власників транспорту. Залучення транспорту відбувається через територіальні центри, Центральне управління або регіональні органи СБУ. МВС та Міністерство розвитку громад та інфраструктури забезпечують надання відомостей про транспорт, придатний для доукомплектування ЗСУ. Під час загальної мобілізації встановлено обмеження на відправлення, передачу прав власності та інші дії з транспортом, який може бути залучений до ЗСУ. Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Порядок компенсації шкоди, заподіяної транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації визначає Кабінет міністрів. Не підлягає передачі ЗСУ транспорт, що належить громадянину за відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби.

Закон гарантує соціальний захист військовослужбовцям і збереження грошових виплат тим, хто проходить тривале лікування, зокрема за кордоном. Документ передбачає виплату одноразової грошової допомоги членам сім'ї військовослужбовця в разі його загибелі (смерті) в період дії воєнного стану в розмірі 15 млн грн.

Крім цього, закон надає право військовослужбовцям, які уклали перший контракт на проходження військової служби, отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу.

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