Вступил в силу обновленный закон о мобилизации

Закон о мобилизации (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и военного учета) вступил в силу в субботу, 18 мая.

Источник: Interfax-Украина

Детали: Закон устанавливает, что мобилизации подлежат военнообязанные от 25 до 60 лет.

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Согласно закону, во время мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через границу Украины.

В течение 60 суток после вступления в силу закона все военнообязанные должны уточнить свои персональные данные, в частности адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при ее наличии). Эта норма закона также распространяется на забронированных лиц, лиц с отсрочкой от мобилизации и женщин-военнообязанных.

Уточнение данных происходит через ТЦК и СП, центры предоставления административных услуг или электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста. Закон оговаривает, что граждане регистрируют электронный кабинет по желанию.

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На воинский учет в течение 60 дней должны стать призывники, граждане Украины в возрасте до 25 лет, которые прошли медицинский осмотр, прибыли из-за границы или из других местностей Украины, приобрели гражданство Украины, а также те, кто закончил службу. Кроме этого, на воинский учет должны стать военнообязанные, уволенные с военной службы лица, имевшие спецзвания (полиция, прокуроры), резервисты, которые зачислены в военный оперативный резерв или заключили контракт на прохождение службы в военном резерве, и мужчины в возрасте 18-60 лет, которые сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более трех месяцев.

Закон обязывает прийти в ТЦК и СП военнообязанных, которые имели в военном билете запись "ограниченно годный" (в законе понятие "ограниченно годный" изъято) и пройти военно-врачебную комиссию.

Согласно закону, гражданин должен явиться по вызову в ТЦК и СП для воинского учета, медосмотра, определения назначения на особый период, а также сообщать о причинах неприбытия в определенный срок; обязательно прибывать на сборные пункты по вызову или повестке.

Уважительными причинами неприбытия по повестке в ТЦК и СП является препятствие стихийного характера, болезнь, смерть близких родственников, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, по которым не было возможности лично прибыть в указанный пункт и срок.

За невыполнение обязанностей во время мобилизации закон предусматривает виды воздействия на военнообязанного. В частности, руководитель ТЦК и СП имеет право обратиться в полицию для административного задержания и доставки гражданина. В случае, если задержание невозможно, руководитель ТЦК и СП направляет гражданину рекомендательное письмо с требованием о выполнении обязанностей. Днем вручения требования считается день расписки или отказа в получении письма. Если обязанности не выполнены в течение 10 дней, ТЦК и СП обращается в суд, который может принять решение о временном ограничении права управления транспортными средствами до выполнения или отзыва требования. Требование считается выполненным после выполнения гражданином обязанностей, отозванным - после завершения мобилизации. ТЦК и СП выдает военнообязанному документ о выполнении требования или направляет уведомление о его выполнении в соответствующие органы.

Закон предоставляет отсрочку от мобилизации во время действия военного положения более чем 25 категориям лиц, в частности забронированным за органами власти и находящимся на специальном воинском учете, лицам с инвалидностью I, II, III групп или временно непригодным к службе по состоянию здоровья, лицам с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет, одиноким родителям, усыновителям, опекунам сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Также отсрочка предоставляется лицам, ухаживающим за больными членами семьи, военнообязанным 1 степени родства семьи, где есть члены с инвалидностью I, II групп; членам семей, где есть погибшие или пропавшие без вести во время антитеррористической операции и других оборонных мероприятий, членам семей погибших Героев Украины из числа Небесной сотни; лицам, обучающимся по дневной или дуальной форме образования, ученым и научно-педагогическим работникам; должностным лицам государственных органов, народным депутатам, судьям, членам правительства, работникам органов местного самоуправления и других государственных учреждений.

При этом военнообязанные могут быть приняты на военную службу по контракту с их согласия, даже если они входят в категорию лиц, имеющих право на отсрочку.

Отсрочка может оформляться через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов на основании данных из других государственных реестров.

По закону подлежат бронированию военнообязанные: в государственных органах, органах местного самоуправления категории "А" (все), "Б" и "В" (до 50%); в национальных органах безопасности, правоохранительных органах, судах, учреждениях правосудия и других государственных службах; на мобилизационных предприятиях и критически важных для экономики и обороны, включая конечных бенефициарных владельцев.

Порядок бронирования других категорий военнослужащих, предприятий, учреждений и организаций устанавливается законодательством и нормативными актами Кабинета министров Украины.

Законопроект вводит базовую военную подготовку и исключает срочную службу, а также дает возможность добровольного прямого призыва военнообязанных в воинские части через рекрутинг. Военную подготовку должны пройти граждане Украины мужского пола (женского пола - добровольно), 18-25 лет, которые пригодны по состоянию здоровья.

Процесс направления на базовую военную подготовку включает медосмотр, профессионально-психологический отбор, заседание комиссии, прибытие по повестке в территориальный центр для отправки на обучение. Организацию процесса направления на военную подготовку осуществляют районные администрации и территориальные центры комплектации в сотрудничестве с органами местного самоуправления.

Неявка по повестке для прохождения базовой военной подготовки без уважительных причин влечет за собой установленную законом ответственность.

Базовая военная подготовка в мирное время и в особый период длится до 5 месяцев. Во время военного положения - до 3 месяцев.

Предусмотренная законом военно-транспортная обязанность для удовлетворения потребностей ВСУ, других военных формирований на особый период распространяется на государственные органы, местное самоуправление, предприятия и граждан-владельцев транспорта. Привлечение транспорта происходит через территориальные центры, Центральное управление или региональные органы СБУ. МВД и Министерство развития общин и инфраструктуры обеспечивают предоставление сведений о транспорте, пригодном для доукомплектования ВСУ. Во время всеобщей мобилизации установлены ограничения на отправку, передачу прав собственности и другие действия с транспортом, который может быть привлечен в ВСУ. Возврат транспортных средств владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации. Порядок компенсации вреда, причиненного транспортным средствам в результате их привлечения по мобилизации определяет Кабинет министров. Не подлежит передаче ВСУ транспорт, принадлежащий гражданину при отсутствии у него права собственности на другие транспортные средства.

Закон гарантирует социальную защиту военнослужащим и сохранение денежных выплат тем, кто проходит длительное лечение, в том числе за рубежом. Документ предусматривает выплату единовременной денежной помощи членам семьи военнослужащего в случае его гибели (смерти) в период действия военного положения в размере 15 млн грн.

Кроме этого, закон предоставляет право военнослужащим, заключившим первый контракт на прохождение военной службы, получить сертификат на покупку транспортного средства.

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