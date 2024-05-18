Генштаб: За добу на Харківському напрямку противник атакував два рази
На Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке-Липці, Бугруватка-Стариця.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 23.00 17 травня
Дослівно: Ситуація контролюється Силами оборони. Наші захисники в окремих районах ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення, а також проводять заходи з прочісування місцевості. В районі міста Вовчанськ українські підрозділи посилюють оборону з метою покращення тактичного положення".
Деталі: З початку доби відбулося 101 бойове зіткнення, противник завдав 15 ракетних, 70 авіаційних ударів та 452 удари дронами-камікадзе, здійснив 2843 обстріли позицій наших військ.
На Куп’янському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Наші підрозділи успішно відбили три ворожі атаки. Тривають три бойові зіткнення на напрямках Кислівка – Іванівка і Крохмальне – Берестове. Ситуація контролюється захисниками України.
На Сіверському напрямку російські окупанти здійснили п’ять спроб прорвати оборону наших військ із зосередженням зусиль в районі Роздолівки. Ситуація контрольована.
На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 15. Сили оборони втримали позиції. Ситуація напружена, але контрольована.
На Покровському напрямку кількість бойових зіткнень залишилась без змін. З початку поточної доби ворог здійснив 25 атак на позиції наших військ. Також, тривають бойові дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Невельське. Окупанти не полишають спроб просунутися в напрямку Новоолександрівки.
На Курахівському напрямку противник 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Тривають бойові дії в районах населених пунктів Парасковіївка та Водяне. Ситуація контрольована.
На Времівському напрямку ворог здійснив три спроби покращити тактичне положення. Наші війська відбили дві спроби противника просунутися в напрямку Старомайорського. Ще один бій триває в районі Роздільного.
На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити наших воїнів з плацдармів на лівобережжі річки Дніпро.
Наші війська відбили 13 атак противника в районі населеного пункту Кринки. В ході боїв втрат позицій не допущено.
На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти сьогодні наступальних і штурмових дій не проводили.
Сили оборони забезпечуються відповідними силами та засобами, підсилюються резервами з метою перехоплення ініціативи на полі бою.