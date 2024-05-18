Генштаб: За сутки на Харьковском направлении противник атаковал два раза

На Харьковском направлении произошло две попытки врага прорвать оборону наших войск на направлениях Глубокое-Липцы, Бугруватка-Старица.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 23.00 17 мая

Дословно: Ситуация контролируется Силами обороны. Наши защитники в отдельных районах ведут штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, а также проводят мероприятия по прочесыванию местности. В районе города Волчанск украинские подразделения усиливают оборону с целью улучшения тактического положения".

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Детали: С начала суток произошло 101 боевое столкновение, противник нанес 15 ракетных, 70 авиационных ударов и 452 удара дронами-камикадзе, совершил 2843 обстрела позиций наших войск.

На Купянском направлении произошло шесть боевых столкновений. Наши подразделения успешно отбили три вражеские атаки. Продолжаются три боевых столкновения на направлениях Кисловка - Ивановка и Крохмальное - Берестовое. Ситуация контролируется защитниками Украины.

На Северском направлении российские оккупанты совершили пять попыток прорвать оборону наших войск с сосредоточением усилий в районе Раздоловки. Ситуация контролируемая.

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На Краматорском направлении количество боестолкновений возросло до 15. Силы обороны удержали позиции. Ситуация напряженная, но контролируемая.

На Покровском направлении количество боевых столкновений осталось без изменений. С начала текущих суток враг совершил 25 атак на позиции наших войск. Также, продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Невельское. Оккупанты не оставляют попыток продвинуться в направлении Новоалександровки.

На Кураховском направлении противник 16 раз пытался прорвать оборону наших войск. Продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Парасковеевка и Водяное. Ситуация контролируемая.

На Времовском направлении враг совершил три попытки улучшить тактическое положение. Наши войска отбили две попытки противника продвинуться в направлении Старомайорского. Еще один бой продолжается в районе Раздельного.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают попытки вытеснить наших воинов с плацдармов на левобережье реки Днепр.

Наши войска отбили 13 атак противника в районе населенного пункта Крынки. В ходе боев потерь позиций не допущено.

На Лиманском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты сегодня наступательных и штурмовых действий не проводили.

Силы обороны обеспечиваются соответствующими силами и средствами, усиливаются резервами с целью перехвата инициативы на поле боя.