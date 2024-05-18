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Росіяни запускали кілька груп ударних БпЛА

Олена ІвашківСубота, 18 травня 2024, 01:44
Росіяни запускали кілька груп ударних БпЛА
фото: Getty Images

У ніч на суботу росіяни запустили по Україні кілька груп ударних БпЛА.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Група дронів рухається через Сумщину в напрямку Полтавської області.

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О 1.45 з'явилася загроза ударних БпЛА з півдня.

О 3.23 Повітряні сили оновили напрямки руху безпілотників:

  • "Шахеди" з Харківщини летять у напрямку Дніпропетровщини;
  • У Вінницькій області безпілотники тримають північно-західний курс;

О 3.53 безпілотники з Вінницької області перемістились на Житомирщину.

ВІДЕО ДНЯ

Нова група "Шахедів" летить з півдня через Миколаївщину у північному напрямку.

О 4.35 пролунав відбій повітряної тривоги.

Теми: безпілотникивійна
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