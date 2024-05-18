Росіяни запускали кілька груп ударних БпЛА
Субота, 18 травня 2024, 01:44
У ніч на суботу росіяни запустили по Україні кілька груп ударних БпЛА.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: Група дронів рухається через Сумщину в напрямку Полтавської області.
Реклама:
О 1.45 з'явилася загроза ударних БпЛА з півдня.
О 3.23 Повітряні сили оновили напрямки руху безпілотників:
- "Шахеди" з Харківщини летять у напрямку Дніпропетровщини;
- У Вінницькій області безпілотники тримають північно-західний курс;
О 3.53 безпілотники з Вінницької області перемістились на Житомирщину.
ВІДЕО ДНЯ
Нова група "Шахедів" летить з півдня через Миколаївщину у північному напрямку.
О 4.35 пролунав відбій повітряної тривоги.