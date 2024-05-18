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Россияне запускали несколько групп ударных БПЛА

Алена ИвашкивСуббота, 18 мая 2024, 01:44
Россияне запускали несколько групп ударных БПЛА
фото: Getty Images

В ночь на субботу россияне запустили по Украине ударные БпЛА.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Группа дронов движется через Сумскую область в направлении Полтавской области.

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В 1.45 появилась угроза ударных БпЛА с юга.

В 3.23 Воздушные силы обновили направления движения беспилотников:

"Шахеды" из Харьковской области летят в направлении Днепропетровской области;

ВИДЕО ДНЯ

В Винницкой области беспилотники держат северо-западный курс;

В 3.53 беспилотники из Винницкой области переместились на Житомирщину.

Новая группа "Шахедов" летит с юга через Николаевскую область в северном направлении.

В 4.35 раздался отбой воздушной тревоги.

Темы: беспилотникивойна
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