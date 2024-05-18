Россияне запускали несколько групп ударных БПЛА
Суббота, 18 мая 2024, 01:44
В ночь на субботу россияне запустили по Украине ударные БпЛА.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: Группа дронов движется через Сумскую область в направлении Полтавской области.
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В 1.45 появилась угроза ударных БпЛА с юга.
В 3.23 Воздушные силы обновили направления движения беспилотников:
"Шахеды" из Харьковской области летят в направлении Днепропетровской области;
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В Винницкой области беспилотники держат северо-западный курс;
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Новая группа "Шахедов" летит с юга через Николаевскую область в северном направлении.
В 4.35 раздался отбой воздушной тревоги.