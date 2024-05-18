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Росія наростила вербування пропагандистів у всьому світі – ЦНС

Олена ІвашківСубота, 18 травня 2024, 05:30
Росія наростила вербування пропагандистів у всьому світі – ЦНС
ілюстрація: Getty Images

Росія через "Росспівробітництво" збільшила витрати на програми для іноземних "журналістів, блогерів та молоді". За чотири місяці 2024 року "Росспівробітництво" оголосило тендери щодо "вірного висвітлення" війни на 230 мільйонів рублів ($2,5 млн) — більше, ніж за весь 2023-й. 

Джерело: Центр національного спротиву (ЦНС)

Деталі: "Росспівробітництво" – це структура створена для функціонування російської агентурної мережі у всьому світі. 

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У рамках своїх програм "Росспівробітництво" щорічно оплачує поїздки до Росії й на в тому числі на тимчасово окуповані території тисячі молодих "представників суспільно-політичних кіл" із закордоння. 

У Росії іноземні "журналісти" проходять навчання в агентстві новин Sputnik і в газеті "Комсомольська правда".

Надалі вони стають осередками пропагандами у своїх країнах, та проводять інформаційні кампанії проти України та всього цивілізованого світу. 

ВІДЕО ДНЯ

Центр національного спротиву зауважує, що пропагандисти є відповідальними за війну в Україні не менше, ніж російські солдати. Повідомити про пропагандиста можна за посиланням.

Теми: Росіяпропаганда
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