Росія через "Росспівробітництво" збільшила витрати на програми для іноземних "журналістів, блогерів та молоді". За чотири місяці 2024 року "Росспівробітництво" оголосило тендери щодо "вірного висвітлення" війни на 230 мільйонів рублів ($2,5 млн) — більше, ніж за весь 2023-й.

Джерело: Центр національного спротиву (ЦНС)

Деталі: "Росспівробітництво" – це структура створена для функціонування російської агентурної мережі у всьому світі.

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У рамках своїх програм "Росспівробітництво" щорічно оплачує поїздки до Росії й на в тому числі на тимчасово окуповані території тисячі молодих "представників суспільно-політичних кіл" із закордоння.

У Росії іноземні "журналісти" проходять навчання в агентстві новин Sputnik і в газеті "Комсомольська правда".

Надалі вони стають осередками пропагандами у своїх країнах, та проводять інформаційні кампанії проти України та всього цивілізованого світу.

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Центр національного спротиву зауважує, що пропагандисти є відповідальними за війну в Україні не менше, ніж російські солдати. Повідомити про пропагандиста можна за посиланням.