Россия через "Россотрудничество" увеличивает расходы на программы для иностранных "журналистов, блогеров и молодежи". За четыре месяца 2024 года "Россотрудничество" объявило тендеры по "верному освещению" войны на 230 миллионов рублей ($2,5 млн) - больше, чем за весь 2023-й.

Источник: Центр национального сопротивления (ЦНС)

Детали: "Россотрудничество" - это структура создана для функционирования российской агентурной сети во всем мире.

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В рамках своих программ "Россотрудничество" ежегодно оплачивает поездки в Россию и в том числе на временно оккупированные территории тысячи молодых "представителей общественно-политических кругов" из зарубежья.

В России иностранные "журналисты" проходят обучение в агентстве новостей Sputnik и в газете "Комсомольская правда".

В дальнейшем они становятся центрами пропаганды в своих странах, и проводят информационные кампании против Украины и всего цивилизованного мира.

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Центр национального сопротивления отмечает, что пропагандисты ответственны за войну в Украине не меньше, чем российские солдаты. Сообщить о пропагандисте можно по ссылке.