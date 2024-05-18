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Россия нарастила вербовку пропагандистов во всем мире - ЦНС

Алена ИвашкивСуббота, 18 мая 2024, 05:30
Россия нарастила вербовку пропагандистов во всем мире - ЦНС
иллюстрация: Getty Images

Россия через "Россотрудничество" увеличивает расходы на программы для иностранных "журналистов, блогеров и молодежи". За четыре месяца 2024 года "Россотрудничество" объявило тендеры по "верному освещению" войны на 230 миллионов рублей ($2,5 млн) - больше, чем за весь 2023-й. 

Источник: Центр национального сопротивления (ЦНС)

Детали: "Россотрудничество" - это структура создана для функционирования российской агентурной сети во всем мире. 

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В рамках своих программ "Россотрудничество" ежегодно оплачивает поездки в Россию и в том числе на временно оккупированные территории тысячи молодых "представителей общественно-политических кругов" из зарубежья. 

В России иностранные "журналисты" проходят обучение в агентстве новостей Sputnik и в газете "Комсомольская правда".

В дальнейшем они становятся центрами пропаганды в своих странах, и проводят информационные кампании против Украины и всего цивилизованного мира. 

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Центр национального сопротивления отмечает, что пропагандисты ответственны за войну в Украине не меньше, чем российские солдаты. Сообщить о пропагандисте можно по ссылке.

Темы: Росcияпропаганда
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