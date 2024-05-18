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Повітряні сили знищили усі 13 "Шахедів", що запустив ворог

Олена ІвашківСубота, 18 травня 2024, 07:14
Повітряні сили знищили усі 13 Шахедів, що запустив ворог
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на суботу Повітряні сили ЗСУ збили 13 з 13 російських "Шахедів", які ворог запустив по Україні.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Деталі: Уночі 18 травня окупанти атакували 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ, що в Росії.

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В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України збито усі 13 "Шахедів" у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Теми: Повітряні сили ЗСУШахед
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