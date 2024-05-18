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Воздушные силы уничтожили все 13 "Шахедов", которые запустил враг

Алена ИвашкивСуббота, 18 мая 2024, 07:14
Воздушные силы уничтожили все 13 Шахедов, которые запустил враг
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

В ночь на субботу Воздушные силы ВСУ сбили 13 из 13 российских "Шахедов", которые враг запустил по Украине.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Детали: Ночью 18 мая оккупанты атаковали 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск и Курск, что в России.

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В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны Украины сбиты все 13 "Шахедов" в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях.

Темы: Воздушные силы ВСУШахед
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