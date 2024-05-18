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Сили оборони за добу знешкодили понад 1200 окупантів

Олена ІвашківСубота, 18 травня 2024, 08:05
Сили оборони за добу знешкодили понад 1200 окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу знешкодили 1210 окупантів та знищили 164 одиниці ворожої техніки.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.24 орієнтовно склали:

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 особового складу ‒ близько 491080 (+1210) осіб,

танків ‒ 7560 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 14595 (+43) од,

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артилерійських систем –  12639 (+36) од,

РСЗВ – 1071 (+0) од,

засоби ППО ‒ 801 (+1) од,

літаків – 354 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10108 (+35),

крилаті ракети ‒ 2203 (+3),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17169 (+65) од,

спеціальна техніка ‒ 2075 (+6).

Теми: втрати у війніРосія
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