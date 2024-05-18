Сили оборони за добу знешкодили понад 1200 окупантів
Субота, 18 травня 2024, 08:05
Сили оборони за добу знешкодили 1210 окупантів та знищили 164 одиниці ворожої техніки.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.24 орієнтовно склали:
Реклама:
особового складу ‒ близько 491080 (+1210) осіб,
танків ‒ 7560 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 14595 (+43) од,
ВІДЕО ДНЯ
артилерійських систем – 12639 (+36) од,
РСЗВ – 1071 (+0) од,
засоби ППО ‒ 801 (+1) од,
літаків – 354 (+1) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10108 (+35),
крилаті ракети ‒ 2203 (+3),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 17169 (+65) од,
спеціальна техніка ‒ 2075 (+6).