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Силы обороны за сутки устранили более 1200 оккупантов

Алена ИвашкивСуббота, 18 мая 2024, 08:05
Силы обороны за сутки устранили более 1200 оккупантов
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны за сутки обезвредили 1210 оккупантов и уничтожили 164 единицы вражеской техники.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.05.24 ориентировочно составили:

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  •  личного состава - около 491080 (+1210) человек,
  • танков - 7560 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 14595 (+43) ед,
  • артиллерийских систем - 12639 (+36) ед,
  • РСЗО - 1071 (+0) ед,
  • средства ПВО - 801 (+1) ед,
  • самолетов - 354 (+1) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10108 (+35),
  • крылатые ракеты - 2203 (+3),
  • корабли / катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17169 (+65) ед,
  • специальная техника - 2075 (+6).

Темы: потери в войнеРосcия
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