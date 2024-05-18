Силы обороны за сутки устранили более 1200 оккупантов
Суббота, 18 мая 2024, 08:05
Силы обороны за сутки обезвредили 1210 оккупантов и уничтожили 164 единицы вражеской техники.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.05.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 491080 (+1210) человек,
- танков - 7560 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 14595 (+43) ед,
- артиллерийских систем - 12639 (+36) ед,
- РСЗО - 1071 (+0) ед,
- средства ПВО - 801 (+1) ед,
- самолетов - 354 (+1) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10108 (+35),
- крылатые ракеты - 2203 (+3),
- корабли / катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 17169 (+65) ед,
- специальная техника - 2075 (+6).