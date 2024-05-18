РФ атакувала 123 об'єкти інфраструктури у 12 областях за добу
Субота, 18 травня 2024, 09:38
Росіяни атакували 123 об'єкти інфраструктури в Україні протягом доби 17 травня.
Джерело: MMC Міноборони
Деталі: За даними Міноборони, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 12 областей України.
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Із мінометів, артилерії, танків, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА, тактичної авіації були атаковані 100 населених пунктів та 123 об'єкти інфраструктури.
Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.