РФ атаковала 123 объекта инфраструктуры в 12 областях за сутки
Суббота, 18 мая 2024, 09:38
Россияне атаковали 123 объекта инфраструктуры в Украине в течение суток 17 мая.
Источник: MMC Минобороны
Детали: По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 12 областей Украины.
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Из минометов, артиллерии, танков, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА, тактической авиации были атакованы 100 населенных пунктов и 123 объекта инфраструктуры.
Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.