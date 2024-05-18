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РФ атаковала 123 объекта инфраструктуры в 12 областях за сутки

Роман ПетренкоСуббота, 18 мая 2024, 09:38

Россияне атаковали 123 объекта инфраструктуры в Украине в течение суток 17 мая.

Источник: MMC Минобороны

Детали: По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 12 областей Украины.

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Из минометов, артиллерии, танков, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА, тактической авиации были атакованы 100 населенных пунктов и 123 объекта инфраструктуры.

Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.

Темы: обстрел
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