Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Зеленський очікує, що наступ РФ на Харківщині – це перша хвиля

Роман ПетренкоСубота, 18 травня 2024, 11:26
Зеленський очікує, що наступ РФ на Харківщині – це перша хвиля
фото: УП

Президент Володимир Зеленський вважає, що російські просування на Харківщині – це лише перша з декількох хвиль наступів.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю AFP

Деталі: Зеленський заявив, що ситуація в Харківській області була "контрольованою", але "не стабілізованою".

Реклама:

Він зазначив, що російські війська просунулися на відстань від п'яти до 10 кілометрів уздовж північно-східного кордону, перш ніж були зупинені українськими силами.

Пряма мова Зеленського: "Російський наступ міг складатися з кількох хвиль. Перша хвиля була в Харківській області.

Ми повинні бути тверезими та розуміти, що вони йдуть вглиб нашої території. А не навпаки. І це все ще їхня перевага".

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Харківська областьконтрнаступокупаціяЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ

США виділили новий пакет допомоги для України на $275 млн

25 травня вимикати світло будуть лише у години "вечірнього піку"

За Насірова, який вже півтора року сидить у СІЗО, внесли заставу

Кабмін дозволив використання канабісу в наукових та медичних цілях

Розвідка Британії: Росія задіяла "африканські ресурси" при наступі на Вовчанськ

Усі новини...
Харківська область
Генштаб: За добу на Харківському напрямку противник атакував два рази
Рекордна атака БПЛА, знищення МіГ-31 на Бельбеку та наступ РФ на Харківщині – головне про війну за тиждень
Окупанти розстріляли людину з інвалідністю – прокуратура почала розслідування
Останні новини
02:26
У Харкові через російський обстріл частково зруйнований ліцей
01:45
Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ
01:31
тенісВже шестеро: Стародубцева пробилася до основної сітки Ролан Гаррос
00:47
Харків під ворожим обстрілом: пролунала серія вибухів
00:24
Очільника Пентагону знову госпіталізують
23:41
У Німеччині виступили за рівномірний розподіл біженців з України по ЄС
23:32
Коли у "Вулику" тихо. Як Росія вже вдруге позбавляє дітей Харківщини можливості вчитися
23:31
Новини економіки 24 травня: новий історичний мінімум курсу гривні, за Насірова внесли заставу
23:17
БоксКоманда Усика звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолютного чемпіона світу
23:10
Зеленський про нову допомогу від США: Пакет критично важливий зараз, коли ворог посилив атаки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: