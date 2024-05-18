Зеленський очікує, що наступ РФ на Харківщині – це перша хвиля

Президент Володимир Зеленський вважає, що російські просування на Харківщині – це лише перша з декількох хвиль наступів.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю AFP

Деталі: Зеленський заявив, що ситуація в Харківській області була "контрольованою", але "не стабілізованою".

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Він зазначив, що російські війська просунулися на відстань від п'яти до 10 кілометрів уздовж північно-східного кордону, перш ніж були зупинені українськими силами.

Пряма мова Зеленського: "Російський наступ міг складатися з кількох хвиль. Перша хвиля була в Харківській області.

Ми повинні бути тверезими та розуміти, що вони йдуть вглиб нашої території. А не навпаки. І це все ще їхня перевага".