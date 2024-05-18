Зеленский ожидает, что наступление РФ на Харьковщине - это первая волна

Президент Владимир Зеленский считает, что российские продвижения на Харьковщине - это лишь первая из нескольких волн наступлений.

Источник: Зеленский в интервью AFР

Детали: Зеленский заявил, что ситуация в Харьковской области была "контролируемой", но "не стабилизированной".

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Он отметил, что российские войска продвинулись на расстояние от пяти до 10 километров вдоль северо-восточной границы, прежде чем были остановлены украинскими силами.

Прямая речь Зеленского: "Российское наступление могло состоять из нескольких волн. Первая волна была в Харьковской области.

Мы должны быть трезвыми и понимать, что они идут вглубь нашей территории. А не наоборот. И это все еще их преимущество".