Україна має лише чверть необхідного, щоб захистити небо – Зеленський
Субота, 18 травня 2024, 11:59
Україна має лише близько 25 відсотків того, що їй потрібно для захисту з погляду протиповітряної оборони, повідомив президент Володимир Зеленський.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю AFP
Деталі: Зеленський сказав, що "120-130" винищувачів F-16 або інших сучасних літаків необхідно для того, щоб мати паритет з Росією.
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ЗМІ пише, що він "дуже критично" поставився до обмежень на завдання ударів по російській території західними озброєннями.
Пряма мова Зеленського: "Вони можуть стріляти зі своєї території по нашій будь-якою зброєю.
Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми не можемо нічого зробити з їхніми системами, які знаходяться на території Росії, за допомогою західної зброї".
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