Украина имеет лишь четверть необходимого, чтобы защитить небо - Зеленский

Украина имеет лишь около 25 процентов того, что ей нужно для защиты с точки зрения противовоздушной обороны, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в интервью AFP

Детали: Зеленский сказал, что "120-130" истребителей F-16 или других современных самолетов необходимо для того, чтобы иметь паритет с Россией.

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СМИ пишет, что он "очень критически" отнесся к ограничениям на нанесение ударов по российской территории западными вооружениями.

Прямая речь Зеленского: "Они могут стрелять со своей территории по нашей любым оружием.

Это самое большое преимущество, которое имеет Россия. Мы не можем ничего сделать с их системами, которые находятся на территории России, с помощью западного оружия".