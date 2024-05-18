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Від ночі на фронті відбулося понад 20 зіткнень, з них вісім ще тривають – Генштаб

Роман ПетренкоСубота, 18 травня 2024, 14:15
Від ночі на фронті відбулося понад 20 зіткнень, з них вісім ще тривають – Генштаб
фото: генштаб

З початку доби до 12:00 на лінії фронту відбулося 22 бойових зіткнення, з яких вісім – тривають.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "З початку доби відбулося 22 бойових зіткнення, з яких вісім - тривають.

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Також, російські окупанти завдали одного ракетного удару, застосували 25 дронів-камікадзе, здійснили 547 обстрілів позицій наших військ".

Деталі: На Харківському напрямку противник не припиняє спроб прорвати оборону українських військ. З початку поточної доби ворог здійснив дві атаки  в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ. Успіху не досягає. Захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку населеного пункту Глибоке.

За поточну добу на цьому напрямку втрати агресора склали 19 осіб живої сили та 10 одиниць військової техніки. За минулу добу на цьому напрямку противник втратив – до 200 осіб та 42 одиниці військової техніки.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку підрозділи ЗСУ відбивають дві атаки противника в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Сили оборони продовжують штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка і Терни, та мають частковий успіх в окремих районах.

На Краматорському напрямку протягом поточної доби ворог п’ять разів намагався прорвати оборону. Українські захисники чотири атаки відбили, триває бій в районі населеного пункту Кліщіївка.

Противник не відмовляється від намірів захоплення міста Часів Яр.

На Покровському напрямку тривають дві атаки росіян у районі населеного пункту Уманське. Ситуація контрольована. Загальні втрати ворога на цьому напрямку минулої доби склали 210 російських окупантів та 23 одиниці озброєння і військової техніки.

На Курахівському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати оборону. Тривають чотири бойові зіткнення на напрямках Славне – Парасковіївка, Славне – Новомихайлівка, Солодке – Водяне, Солодке – Костянтинівка. На даний час в ході боїв втрат позицій не допущено.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну безуспішну спробу витіснити підрозділи Сил оборони північно-західніше населеного пункту Вербове Запорізької області. Ситуація під контролем українських військ.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів. Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Олешківські Піски – Кринки. Втрат позицій не допущено.

Теми: Генштабвійна
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