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С ночи на фронте произошло более 20 столкновений, из них восемь еще продолжаются – Генштаб

Роман ПетренкоСуббота, 18 мая 2024, 14:15
С ночи на фронте произошло более 20 столкновений, из них восемь еще продолжаются – Генштаб
фото: генштаб

С начала суток до 12:00 на линии фронта произошло 22 боевых столкновения, из которых восемь - продолжаются.

Источник: Генштаб

Дословно: "С начала суток произошло 22 боевых столкновения, из которых восемь - продолжаются.

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Также, российские оккупанты нанесли один ракетный удар, применили 25 дронов-камикадзе, осуществили 547 обстрелов позиций наших войск".

Детали: На Харьковском направлении противник не прекращает попыток прорвать оборону украинских войск. С начала текущих суток враг совершил две атаки в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск. Успеха не достигает. Защитники пытаются оттеснить врага в направлении населенного пункта Глубокое.

За текущие сутки на этом направлении потери агрессора составили 19 человек живой силы и 10 единиц военной техники. За минувшие сутки на этом направлении противник потерял - до 200 человек и 42 единицы военной техники.

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На Купянском направлении подразделения ВСУ отражают две атаки противника в направлении населенного пункта Берестовое. Ситуация контролируемая. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Терны, и имеют частичный успех в отдельных районах.

На Краматорском направлении в течение текущих суток враг пять раз пытался прорвать оборону. Украинские защитники четыре атаки отбили, продолжается бой в районе населенного пункта Клещеевка.

Противник не отказывается от намерений захвата города Часов Яр.

На Покровском направлении продолжаются две атаки россиян в районе населенного пункта Уманское. Ситуация контролируемая. Общие потери врага на этом направлении за прошедшие сутки составили 210 российских оккупантов и 23 единицы вооружения и военной техники.

На Кураховском направлении враг не прекращает попыток прорвать оборону. Продолжаются четыре боевых столкновения на направлениях Славное - Парасковеевка, Славное - Новомихайловка, Сладкое - Водяное, Сладкое - Константиновка. В настоящее время в ходе боев потерь позиций не допущено.

На Ореховском направлении противник совершил одну безуспешную попытку вытеснить подразделения Сил обороны северо-западнее населенного пункта Вербово Запорожской области. Ситуация под контролем украинских войск.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну атаку оккупантов. Еще одно боевое столкновение продолжается на направлении Алешковские Пески - Крынки. Потерь позиций не допущено.

Темы: Генштабвойна
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