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РФ вдарила по Харкову: п'ятеро поранених, з них двоє дітей

Роман ПетренкоСубота, 18 травня 2024, 16:06
РФ вдарила по Харкову: п'ятеро поранених, з них двоє дітей
фото: alerts

Вдень 18 травня російські окупанти знову атакували Харків, є поранені цивільні.

Джерело: очільник ОВА Олег Синєгубов, Повітряні сили

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти вдарили по Харкову.

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Інформація про постраждалих перевіряється профільними службами".

Деталі: Тривога в області лунає вже 6 годин поспіль.

Тим часом ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в Чернігівській області.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Синєгубов повідомив про влучання по житловому сектору.

Кілька приватних будинків зруйновано, є пʼятеро постраждалих. Серед них – двоє дітей, 13 та 16 років з легкими пораненнями.

Теми: Харківракетний удар
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