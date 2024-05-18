РФ вдарила по Харкову: п'ятеро поранених, з них двоє дітей

Вдень 18 травня російські окупанти знову атакували Харків, є поранені цивільні.

Джерело: очільник ОВА Олег Синєгубов, Повітряні сили

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти вдарили по Харкову.

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Інформація про постраждалих перевіряється профільними службами".

Деталі: Тривога в області лунає вже 6 годин поспіль.

Тим часом ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в Чернігівській області.

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Оновлено: Синєгубов повідомив про влучання по житловому сектору.

Кілька приватних будинків зруйновано, є пʼятеро постраждалих. Серед них – двоє дітей, 13 та 16 років з легкими пораненнями.