РФ ударила по Харькову: пятеро раненых, из них двое детей
Суббота, 18 мая 2024, 16:06
Днем 18 мая российские оккупанты снова атаковали Харьков, есть раненые гражданские.
Источник: глава ОВА Олег Синегубов, Воздушные силы
Прямая речь Синегубова: "Оккупанты ударили по Харькову.
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Информация о пострадавших проверяется профильными службами".
Детали: Тревога в области звучит уже 6 часов подряд.
Между тем ВСУ сообщили о ракетной опасности в Черниговской области.
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Обновлено: Синегубов сообщил о попадании по жилому сектору.
Несколько частных домов разрушены, есть пятеро пострадавших. Среди них - двое детей, 13 и 16 лет с легкими ранениями.