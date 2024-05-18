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РФ ударила по Харькову: пятеро раненых, из них двое детей

Роман ПетренкоСуббота, 18 мая 2024, 16:06
РФ ударила по Харькову: пятеро раненых, из них двое детей
фото: alerts

Днем 18 мая российские оккупанты снова атаковали Харьков, есть раненые гражданские.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов, Воздушные силы

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты ударили по Харькову.

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Информация о пострадавших проверяется профильными службами".

Детали: Тревога в области звучит уже 6 часов подряд.

Между тем ВСУ сообщили о ракетной опасности в Черниговской области.

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Обновлено: Синегубов сообщил о попадании по жилому сектору.

Несколько частных домов разрушены, есть пятеро пострадавших. Среди них - двое детей, 13 и 16 лет с легкими ранениями.

Темы: Харьковракетный удар
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