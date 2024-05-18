Росіяни обстріляли Вовчанськ: загинула жінка, 4 цивільних дістали поранень

Внаслідок ворожих обстрілів у Вовчанську на Харківщині загинула жінка, 4 цивільних дістали поранень, у Вовчанській громаді травмовано чоловіка.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "18 травня окупанти вчергове обстріляли м. Вовчанськ. Загинула 60-річна жінка. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків 55 та 60 років, а також ще дві жительки віком 68 років.

Реклама:

Також під ударами ворога сьогодні було с. Українське Вовчанської ТГ. Травмовано 59-річного цивільного чоловіка".

Деталі: За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).