Россияне обстреляли Волчанск: погибла женщина, 4 гражданских получили ранения

В результате вражеских обстрелов в Волчанске на Харьковщине погибла женщина, 4 гражданских получили ранения, в Волчанской громаде травмирован мужчина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "18 мая оккупанты в очередной раз обстреляли г. Волчанск. Погибла 60-летняя женщина. Получили ранения двое гражданских мужчин 55 и 60 лет, а также еще две жительницы в возрасте 68 лет.

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Также под ударами врага сегодня было с. Украинское Волчанской ТГ. Травмирован 59-летний гражданский мужчина".

Детали: Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).