Біля Кривого Рогу збили ворожу ракету
Субота, 18 травня 2024, 17:24
У суботу над Криворізьким районом Дніпропетровщини Сили оборони збили ворожу ракету Х-59/69.
Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram, Повітряне командування "Схід"
Пряма мова Лисака: "Ще одна повітряна ціль знищена.
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Підрозділ ПвК "Схід" збив ракету над Криворізьким районом".
Деталі: Перед цим Лисак повідомив, що у Камʼянському районі Сили оборони збили ворожий "Шахед".
ВІДЕО ДНЯ
Повітряне командування "Схід" повідомляє, що станом на 16 годину 18 травня у його зоні відповідальності на Дніпропетровщині знищено три повітряні цілі: крилату ракету Х-59/69, БпЛА "Шахед" і БплА SuperCam.