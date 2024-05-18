Біля Кривого Рогу збили ворожу ракету

У суботу над Криворізьким районом Дніпропетровщини Сили оборони збили ворожу ракету Х-59/69.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram, Повітряне командування "Схід"

Пряма мова Лисака: "Ще одна повітряна ціль знищена.

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Підрозділ ПвК "Схід" збив ракету над Криворізьким районом".

Деталі: Перед цим Лисак повідомив, що у Камʼянському районі Сили оборони збили ворожий "Шахед".

ВІДЕО ДНЯ

Повітряне командування "Схід" повідомляє, що станом на 16 годину 18 травня у його зоні відповідальності на Дніпропетровщині знищено три повітряні цілі: крилату ракету Х-59/69, БпЛА "Шахед" і БплА SuperCam.